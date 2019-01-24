«Яндекс» начал оценивать загруженность улиц Ташкента по десятибалльной шкале, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе российской компании.

На главной странице «Яндекса», в «Навигаторе» и «Яндекс Картах» появился светофор, который показывает общую дорожную ситуацию в баллах. От 0 до 3 баллов — дороги свободны, 4−6 — движение затруднено, 7−10 — серьезные пробки.

Чтобы оценить, насколько загружены улицы, «Яндекс» использует информацию из разных источников, говорится в сообщении. Обезличенные и обобщенные данные приходят от пользователей «Яндекс Карт», «Яндекс Навигатора» и от машин компаний-партнеров. Данные не содержат информации о водителе, показывают только местоположение, направление и скорость движения автомобиля. По скорости движения система понимает, стоит машина в пробке или едет как обычно.

Для каждого городского маршрута, что включает основные шоссе и проспекты, есть эталонное время, за которое можно проехать его по свободной дороге, не нарушая правил. Когда система получает все данные от водителей, она оценивает, насколько реальное время отличается от эталонного. На основе этой разницы по всем маршрутам и вычисляется загруженность в баллах.

К запуску балла пробок «Яндекс» изучил, как меняется ситуация на улицах Ташкента. В будни пробки в городе начинают расти после 7:30 и около 9:00 достигают пика. Вечерний час пик наступает после 17:30. Самое тяжелое для водителей время — с 18:20 до 19:10, когда пробки доходят до 7 баллов. В выходные дни нет утреннего часа пик, но вечером пробки есть — например к 19:30 в субботу дороги загружены на 6 баллов. В Ташкенте час пик в выходные длится дольше, чем в других городах, где к 19:30 пробки обычно идут на спад.

На дорожную обстановку влияют погода, праздники и другие факторы, способные изменить привычный ход событий. Так, 19 декабря пробки в Ташкенте достигли 9 баллов — в этот день к предновогоднему ажиотажу добавилась плохая погода.