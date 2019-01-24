Государственный комитет по развитию туризма Узбекистан разъяснил пункт об аморальном поведении, включенный в проект типовых правил предоставления гостиничных услуг в новой редакции.

В пресс-службе комитета выразили радость, что призыв к представителям СМИ и общественности об участии в реформах в сфере туризма был услышан и проходит активное обсуждение документа.

Проект приказа был внесен «в порядке методологической помощи» субъектам предпринимательства, оказывающим гостиничные услуги, а также исходя из комментариев и пожеланий «некоторых субъектов туристской сферы по разъяснению отдельных пунктов» постановления президента от 5 января.

Этим документом установлено, что «гостиничные услуги должны предоставляться независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь».

Для развития различных видов туризма, в частности паломнического, проектом правил «предоставляется возможность субъектам туристской деятельности самим выбирать путь развития бизнеса и целевой аудитории клиентов, не дискриминируя отдельные категории населения и не нарушая действующее законодательство».

Госкомтуризма проинформирован о ряде случаев, когда граждане получали необоснованный отказ в предоставлении гостиничных услуг.

«Проектом приказа подразумевалось, что основанием для отказа могут служить лишь нарушения, закрепленные в гражданском, административном и уголовном кодексах Республики Узбекистан. Мы понимаем, что формулировка указанного пункта требовала доработки, в связи с чем проект был выставлен на всеобщее обсуждение и аккумуляцию предложений», — говорится в сообщении.