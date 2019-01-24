Не так давно кондитерские изделия «МузА» обзавелись новой стильной упаковкой, которую можно было заметить на полках магазинов. Казалось бы, новый фирменный стиль — ну и что? Сегодня многие компании проводят ребрендинг в стремлении привлечь внимание покупателей. Однако в случае с «МузА» редизайн носит принципиальный характер. Какой? Буквально через 30 секунд читатель об этом узнает, но сперва нужно вернуться на 17 лет назад.





В 2001 году отечественных производителей, которые выпускали кондитерские изделия по мировым стандартам качества, можно было пересчитать по пальцам. Тогда и началась история «МузА». А именно с запуска легендарных пряников «Славянские». Компания первой в Узбекистане предложила потребителям шоколадные пряники и пряники с начинкой.

Следующим шагом стал выпуск совершенно нового для республики продукта — замороженного теста для кондитерских изделий и самсы, которые стали настоящим бестселлером на местном рынке и, к слову, облегчили жизнь тысячам домохозяек.

Компания Sabfatek стала одной из первых, кто инвестировал в дорогостоящее оборудование, натуральные ингредиенты и обучение у зарубежных кондитеров. Именно так зародился бренд «МузА».

Позже появились слоено-дрожжевые изделия, особенно слоеные палочки и ушки, которые 13 лет назад произвели настоящий фурор. И опять же «МузА» первой начала производить их в Узбекистане.





Сразу заметно, что в тексте часто встречается слово «первыми». И это неспроста. Кроме вышеуказанных пряников, палочек, ушек и замороженного теста «МузА» первой в Узбекистане предложила жителям такие изделия, как слоеные треугольники с джемом, овсяные печенья, замороженный лагман и лепешку катлама.

«МузА» внесла лепту в расширение кондитерских изделий в Узбекистане. Сегодня десятки компаний производят аналогичные товары и создают конкурентную среду. И это отлично, так как здоровая конкуренция является залогом прогресса.

За 17 лет «МузА» проделала огромный путь. Все начиналось с небольшого производства и команды в пять человек, а сегодня компания имеет три крупных цеха и штат более 250 человек.

Казалось бы, все идет хорошо, можно расслабиться и пожинать плоды успеха. Однако руководители «МузА» считали иначе. Они остро ощущали, что бренд нуждается в перезагрузке. А чтобы совершить прорыв, нужно отказаться от старого и не оставить себе возможности идти привычным путем. Поэтому было принято смелое решение провести редизайн — в ближайшее время обновится вся упаковка изделий производителя. Лишь название оставили прежним, поскольку «МузА» прекрасно отражает миссию компании — дарить радость людям и заботиться об их здоровье.





Компания остается верной своему главному принципу — использовать исключительно натуральные ингредиенты. Никаких красителей и усилителей вкуса, а также консервантов, которые хоть и увеличивают срок хранения продукции, но могут нанести вред здоровью потребителей. Каждая новая партия изделий проходит многоступенчатую дегустацию среди сотрудников, прежде чем получить одобрение и поступить в продажу.

Так что же изменилось кроме фирменного стиля и упаковки?

«МузА» расширяет ассортимент кондитерских изделий и предлагает новые виды сладостей. И речь идет не о знакомой конфетке под новой оберткой, а о действительно новых продуктах. С этой целью закупается новое оборудование и качественные ингредиенты.

Уже сейчас можно увидеть медовые, творожные и лимонные торты в пластиковой упаковке. Также «МузА» приготовила для покупателей особый подарок — торт «Лесные ягоды» и шоколадный торт «Сан-Фелипе» на базе импортных европейский ингредиентов. А маффины с начинкой, скорее всего, понравятся молодежи.

Казалось бы, «МузА» радует потребителей уже 17 лет, но можно быть уверенными, что все только начинается.

На правах рекламы.