Правительство Узбекистана освободило предприятия, перерабатывающие молоко, от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Как отметили в Минфине, такое решение принято для развития молочной промышленности и усиления кооперации перерабатывающих предприятий с фермерскими хозяйствами.

Напомним, в перечень продовольственной продукции, производимой в Узбекистане, оборот по реализации которой освобожден от НДС, также входят мясо (говядина, баранина, курятина), скот и птица в живом виде и продукты их убоя, рыба, картофель, лук, яйца, рис, сахар и хлебобулочные изделия.

В январе покупатели столичной торговой сети korzinka.uz отметили повышение цены на молочные продукты, в частности, сливки торговой марки Essi компании Milkolino Products. Как видно на снимках, цена возросла на 1300 сумов, или 15%.





«Газета.uz» связалась с Milkolino Products, чтобы узнать, чем было вызвано увеличение цен. Директор компании Азиз Таштаев объяснил рост цен переходом предприятия на уплату НДС, а также ростом цен на корм для скота.

«Из-за того, что фермерские хозяйства не являются плательщиками НДС, мы не можем брать [продукцию] на взаимозачет. В себестоимости молочной продукции молоко составляет около 90%, остальное — приблизительно 10% — упаковочные материалы, тара, этикетки и т. д. Упаковочные материалы в общей сложности подорожали лишь на 2−3% в связи с переходом на новую налоговую систему. Поэтому цена на конечную молочную продукцию у нас выросла минимум на 15−17%», — сообщил он.

«НДС — это первый фактор повышения цен. Второй — повышение цен на молоко, — продолжил Азиз Таштаев. — Фермерские хозяйства заявляют, что официальное повышение курса доллара повлияло на импорт корма для скота и, соответственно, на молоко. Допустим, если в августе-сентябре Milkolino Products закупала 1 литр молока в среднем по 3200 сумов, сегодня — по 3500—3600 сумов».

Компания планировала повысить цены с нового года, но перед этим 11 января направила письма в заинтересованные министерства и ведомства о скором повышении цен. «Мы ждали. Поскольку ответа не было, мы были вынуждены поднять цены c 17−18 января», — отметил он.

Предприятие будет реагировать на новое постановление снижением цен на продукцию со следующей недели, сообщил Азиз Таштаев.