Новым главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу (до 23 лет) стал сербский специалист Любинко Друлович, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола (АФУ).

Ранее с сентября по декабрь национальную команду U-23 временно возглавлял Мирджалол Касымов, до него — Равшан Хайдаров, который впервые привел сборную к победе на чемпионате Азии.

Церемония подписания контракта с тренером из Сербии прошла в Национальном олимпийском комитете 23 января. В мероприятии приняли участие президент НОК, первый вице-президент ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов, тренер Любинко Друлович и его помощники, представители АФУ.

«Добро пожаловать в семью узбекского футбола. Наша основная цель — завоевание лицензии на Олимпиаду-2020. Мы создадим все необходимые условия для сборной. В тренерском штабе вам будет помогать наш специалист Равшан Хайдаров, так как он хорошо знает футболистов команды», — отметил Умид Ахматджанов.

Соглашение с 50-летним Любинко Друловичем действует до Олимпиады в Токио-2020.

В 2013 году на чемпионате Европы в Литве в качестве тренера он привел сборную Сербии до 19 лет к победе, выиграв в финале сборную Франции (1−0). В том же году стал лучшим тренером в Сербии.

Кроме того, Любинко Друлович руководил сборными Сербии и Македонии, а также вышел в финал со сборной ОАЭ U-19 в 2017 году.