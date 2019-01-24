Посольству Федеративной Республики Германия требуется сотрудник для работы в отделе прессы.
В обязанности сотрудника входят следующие задачи:
- активная работа по налаживанию контактов с представителями СМИ и деятелями культуры Узбекистана;
- анализ материалов СМИ Узбекистана, включая социальные медиа;
- ответ на запросы узбекских журналистов;
- подготовка и проведение пресс-конференций и встреч с представителями СМИ;
- идентификация кандидатов для тематических и гостевых поездок, а также подготовка командировок;
- составление и рассылка коротких информативных пресс-релизов;
- ведение интернет-страниц посольства в соцсетях;
- переводческая деятельность для прессы на русский и узбекский языки.
Соискатели должны обладать следующими качествами и опытом:
- коммуникабельность и желание выполнять журналистскую работу;
- уверенное пользование интернетом и социальными сетями;
- уверенное пользование компьютером и Word, Excel, Outlook, цифровыми графическими редакторами и программами по редактированию и управлению контентом веб-сайта;
- хорошее знание немецкого языка (устно и письменно);
- свободное владение узбекским и по возможности русским языками (устно и письменно);
- умение работать в команде;
- аккуратность и точность в работе, устойчивость к нагрузкам;
- способность к решительным действиям и навыки общения с партнерами и ведомствами.
Оплата осуществляется по условиям, принятым на местном рынке труда и согласно действующей схеме в посольстве. Продолжительность рабочей недели составляет 40 рабочих часов.
Резюме нужно направлять на немецком языке с приложением следующих документов:
- биография;
- свидетельства;
- рекомендательные письма.
Прием резюме осуществляется до 15 февраля.
При возникновении вопросов можно обращаться по адресам bewerbung@tasc.auswaertiges-amt.de (документы к резюме) и info@taschkent.diplo.de (для запросов).
Целью Федерального министерства иностранных дел является содействие профессиональному росту женщин и оно настоятельно приглашает квалифицированных представительниц прекрасного пола подавать заявления. Это также относится к лицам с тяжелой инвалидностью с равноценной профпригодностью.
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