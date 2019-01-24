Посольству Федеративной Республики Германия требуется сотрудник для работы в отделе прессы.


В обязанности сотрудника входят следующие задачи:

  • активная работа по налаживанию контактов с представителями СМИ и деятелями культуры Узбекистана;
  • анализ материалов СМИ Узбекистана, включая социальные медиа;
  • ответ на запросы узбекских журналистов;
  • подготовка и проведение пресс-конференций и встреч с представителями СМИ;
  • идентификация кандидатов для тематических и гостевых поездок, а также подготовка командировок;
  • составление и рассылка коротких информативных пресс-релизов;
  • ведение интернет-страниц посольства в соцсетях;
  • переводческая деятельность для прессы на русский и узбекский языки.


Соискатели должны обладать следующими качествами и опытом:

  • коммуникабельность и желание выполнять журналистскую работу;
  • уверенное пользование интернетом и социальными сетями;
  • уверенное пользование компьютером и Word, Excel, Outlook, цифровыми графическими редакторами и программами по редактированию и управлению контентом веб-сайта;
  • хорошее знание немецкого языка (устно и письменно);
  • свободное владение узбекским и по возможности русским языками (устно и письменно);
  • умение работать в команде;
  • аккуратность и точность в работе, устойчивость к нагрузкам;
  • способность к решительным действиям и навыки общения с партнерами и ведомствами.


Оплата осуществляется по условиям, принятым на местном рынке труда и согласно действующей схеме в посольстве. Продолжительность рабочей недели составляет 40 рабочих часов.

Резюме нужно направлять на немецком языке с приложением следующих документов:

  • биография;
  • свидетельства;
  • рекомендательные письма.

Прием резюме осуществляется до 15 февраля.

При возникновении вопросов можно обращаться по адресам bewerbung@tasc.auswaertiges-amt.de (документы к резюме) и info@taschkent.diplo.de (для запросов).

Целью Федерального министерства иностранных дел является содействие профессиональному росту женщин и оно настоятельно приглашает квалифицированных представительниц прекрасного пола подавать заявления. Это также относится к лицам с тяжелой инвалидностью с равноценной профпригодностью.

На правах рекламы.