Министерство юстиции зарегистрировало Экологическую партию Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Партия объединяет граждан, стремящихся к обеспечению экологической безопасности страны, принимающих участие в деятельности по охране окружающей среды и здоровья населения, рациональному использованию и сохранению природных ресурсов, говорится в сообщении.

Задачи партии — содействие достижению целей устойчивого развития страны, создание для жителей Узбекистана благоприятных условий жизни, мобилизация сил на сохранение природы, повышение уровня экологической культуры в обществе, решение экологических и социально-экономических проблем.

По данным Минюста, в мире действует около 100 политических партий экологической направленности. «Зеленые» занимают места в представительных органах и продвигают через парламент идеи экологизации политики государства.

Напомним, председателем партии избран заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель Экологического движения Борий Алиханов.