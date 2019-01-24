Начальник отдела хокимията Бухары Б. К. задержан с вещественными доказательствами при получения взятки, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Оперативное мероприятие провели сотрудники Бухарского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и управления внутренних дел.

По данным Генпрокуратуры, начальник отдела хокимията, войдя в предварительный сговор с гражданином Б. М., получил у гражданина С. Р. 500 долларов из потребованных 1200 долларов в качестве взятки за выделение двухкомнатного жилья в общежитии для малообеспеченных семей, находящемся в распоряжении хокимията Бухары.

В отношении Б. К. и Б. М. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.