В Муйнаке больше месяца ведется работа по озеленению дна высохшего Аральского моря. Возделана площадь в 338,1 тысячи га, на 109,8 тысячи га посеяно свыше 443 тонн семян саксаула, а на труднодоступных участках семена засеяны при помощи авиации, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Задача — освоить в течение года более 500 тысяч га дна осушенного Арала. Задействованы более 530 тракторов, внедорожников, экскаваторов и два самолета Ан-2. Для координации работы создан штаб из отрядов Министерства по чрезвычайным ситуациям, специалистов Государственного комитета по лесному хозяйству, Совета Министров Каракалпакстана и работников организаций.

«На первом этапе мы определили территорию в 500 тысяч га, на которой будут созданы плантации саксаула. Эти участки мы выбрали неслучайно — уже через два года лесные насаждения будут задерживать соли со дна высохшего Арала на 20%, а через пять лет — уже на 70%, а на десятый год — плантации саксаула полностью закрепят осадки, не давая им попадать в атмосферу», — сказал заместитель председателя Госкомитета по лесному хозяйству Голибжон Курбонов.

«Ежедневно на дне проделываются сотни километров борозд, в которые через некоторое время будут посажены ростки саксаула, который служит естественным препятствием для выдувания ядовитых солей и песка в атмосферу. К примеру, одни куст растения способен закрепить вокруг себя от 10 до 100 тонн солевых отложений. Кроме того, саксаул выделяет кислород, что существенным образом улучшает окружающую среду», — говорится в репортаже.

Семена саксаула приносят местные жители — за сбор 1 кг семян платят до 15 тысячи сумов. Наиболее активные сборщики семян в день могут заработать до 150 тысяч сумов, в месяц — 4,5 млн сумов.

24 августа 2018 года на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул предложения о преодолении последствий Аральской катастрофы. Он сообщил, что в течение 10−12 лет лесными насаждениями можно покрыть все высохшее дно моря и создать там новые высокопродуктивные пастбища, которые дадут толчок интенсивному развитию животноводства.