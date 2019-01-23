23 января примерно в 13.00 на Ташкентской кольцевой автодороге в Яшнабадском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и «ВАЗ-2107», сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Водитель «КамАЗа» 28-летний Салохиддин Ю. при попытке обгона (судя по всему, справа) ехавших перед ним автомобилей совершил столкновение со стоявшими на обочине «Жигулями», в результате «КамАЗ», груженный мешками с сахаром, опрокинулся.

В результате происшествия никто не пострадал. В «Жигулях» на момент аварии никого не было.