Бывший председатель Национальной федерации карате Нурхон Нафасов пока не подозревается или обвиняется в хищении и вымогательстве, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В среду Национальный олимпийский комитет опубликовал новость «Опять наступил на те же грабли. Против Нурхона Нафасова возбуждено уголовное дело», в котором сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Нурхона Нафасова и других лиц, обвиняемых в хищении и вымогательстве.

Пресс-служба Генпрокуратуры категорически заявляет, что официальная информация касательно возбужденных и расследуемых уголовных дел может быть представлена исключительно уполномоченными на то следственными либо надзорными органами.

Распространение различного толкования сведений, связанных с обстоятельствами расследования и привлеченных к нему лиц противоречит положениям статьи 26 Конституции Узбекистан (Каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты) и может нанести вред чести и достоинству личности, отмечает ведомство.

Прокуратура Ташкента проводит следственные действия по возбужденному уголовному делу в отношении ряда должностных лиц Национальной федерации каратэ Узбекистана, говорится в сообщении.