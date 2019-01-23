Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Мюнхене встречу с руководителями ведущих компаний и банков Германии, сообщила пресс-служба главы государства.

В ней приняли участие главы ведущих компаний и финансовых структур, таких как Siemens, Thyssenkrupp, Volkswagen, Knauf, Claas, MAN, Deutsche Bahn, Linde Group, Falk Porcshe Technik, Atlas International, Tenova, Giesecke & Devrient, Papenburg, Euler Hermes, Deutsche Bank, Commerzbank и других.

Для прямого диалога с иностранными инвесторами принято решение о создании Экспертного совета при президенте Узбекистана для консультационного и экспертного сопровождения реформ, а также выработки предложений по актуальным вопросам, в том числе улучшения инвестиционного климата в стране.

Глава государства пригласил участников бизнес-форума к активному участию в работе совета.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития партнерства между финансовыми организациями, фирмами и компаниями Узбекистана и Германии, расширения инвестиционно-технологического сотрудничества, а также подготовки кадров.

Сейчас в Узбекистане действуют более 110 предприятий с участием инвесторов из Германии, около 30 организованы полностью на основе немецкого капитала, среди них производства Claas, Knauf и MAN.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении этого сотрудничества, — сказал глава государства. — Готовы поддержать перспективные проекты, основанные на взаимном доверии».

На встрече обсуждены вопросы развития партнерства между финансовыми учреждениями, фирмами и компаниями двух стран, расширения поставок продукции и оказания услуг.

Как сообщили «Газете.uz» 23 января в представительстве компании Siemens в Узбекистане, член правления концерна «Сименс АГ» Майкл Зен в ходе встречи отметил проект программы модернизации электростанций. Речь идет о строительстве новых энергообъектов в Ташкентской и Кашкадарьинской областях.

«Это может быть первое в Узбекистане государственно-частное партнерство в сфере генерации электрической энергии, где будет рассматриваться возможность инвестирования в строительство ПГУ (парогазовой установки — ред.) „Ташкент-II“ мощностью 660 МВт на базе газовой турбины H-класса производства „Сименс“», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в ходе проведенного 14 января в Берлине бизнес-форума заключено контрактов и соглашений на сумму свыше 8 млрд евро.