Уже несколько недель можно наблюдать, что привычный образ Майка Тайсона сменили анонсы нового проекта компании Dream City Development — высококлассного жилого комплекса Boulevard, расположившегося на территории Tashkent City. С 23 января каждый желающий сможет приобрести себе здесь квартиру.

Boulevard — это современный жилой комплекс повышенной комфортности, расположенный в престижном районе Ташкента. На его территории создана необходимая инфраструктура для проживания и все условия для комфортного отдыха. Каждая деталь — от расположения домов до оформления прогулочных зон — продумана с учетом потребностей будущих резидентов.

Жилой комплекс, расположенный на территории 97 тысяч кв. м, предусматривает семь семиэтажных домов, которые рассчитаны на 1167 апартаментов с площадями от 46 до 118 кв. м и на 260 коммерческих помещений. 21,5 тысяч кв. м жилого комплекса Boulevard отведено под коммерческие зоны и шопинг-авеню, где расположатся брендовые бутики, кофейни, престижные рестораны, социальные объекты и многое другое.





Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах жилых домов, станут выгодной инвестицией для желающих расширить свой бизнес. Их преимущество заключается не только в расположении и великолепных панорамных окнах, но и в высоте потолков, которая варьируется от 5,2 до 7,2 метров, что дает возможность сделать двухуровневое помещение.

Помимо разнообразных деревьев, благоустроенная территория комплекса предусматривает многочисленные прогулочные аллеи, декоративные бассейны, современные арт-объекты и ароматические сады. А для детей в каждом дворе расположены игровые зоны с возрастным диапазоном от 3 до 5 и от 5 до 12 лет.





Чтобы максимально улучшить проживание в жилом комплексе Boulevard и наиболее эффективно им управлять, его жизнеобеспечением — эксплуатацией и управлением — будет заниматься профессиональная управляющая компания Dream Service.

Подземный и наземный паркинги, рассчитанные в общей сложности на 2062 автомобиля и включающие в себя семейные парковочные зоны, избавят резидентов и гостей комплекса от необходимости искать свободное место для авто. Охранная система, предусмотренная на территории всего комплекса, станет гарантией безопасности и неприкосновенности собственности жильцов.





Жилой комплекс Boulevard — это отличное место проживания для людей, ценящих качество, высокий уровень обслуживания, приватность и максимальную функциональность.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр. Алишера Навои

График работы офиса продаж: с 9:00 до 19:00, без выходных

Сайт: dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.