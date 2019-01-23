Бывший председатель Национальной федерации карате Узбекистана Нурхон Нафасов и другие должностные лица подозреваются в хищении и вымогательстве, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре на основании информации НОК 16 ноября возбудил уголовное дело по части 3 пункта «а» статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и части 1 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса.

В ходе проведенной в рамках следствия ревизии информация о противоправных деяниях была подтверждена, говорится в сообщении. В частности, отмечает НОК, со дня избрания Нурхона Нафасова на должность председателя федерации — с 16 мая и до октября 2018 года — были допущены факты правонарушений на сумму 125,55 млн сумов.

«Предназначенные для финансирования подготовки сборных команд к соревнованиям деньги были бесцельно растрачены, хищение проводилось путем фальсификации документов, а также невнесения поступающих членских взносов в кассу федерации», — отмечается в заявлении НОК.

Следственные действия продолжаются.

Нурхан Нафасов в 2003 году был осужден по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) УК и приговорен к 1 году 6 месяцам исправительных работ, однако по амнистии наказание было заменено условным.

В 2006 году он был осужден по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 209 (должностной подлог) УК и приговорен к выплате штрафа в размере 300 МРЗП, а также лишен права занимать какую-либо руководящую должность сроком на два года.

11 сентября 2008 года Нурхон Нафасов был признан виновным по статьям 168 (мошенничество) и 206 (превышение власти или должностных полномочий) УК и приговорен к 2 годам исправительных работ с выплатой 30% в доход государства и штрафу в размере 2,35 млн сумов.