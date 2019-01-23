22 января, во второй день официального визита в Германию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Мюнхене встречу с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, сообщила пресс-служба главы государства.

Бавария, расположенная на юго-востоке Германии, имеет население 12,9 миллиона человек и территорию в 70,5 тысячи квадратных метров. Она является самым крупным по площади и вторым по числу жителей субъектом федерации.

ВВП Баварии составляет около 600 млрд евро, что превышает показатели большинства стран-членов ЕС. На долю промышленности этой федеральной земли приходится почти половина производимой в ФРГ авиа- и аэрокосмической техники, 43% текстиля, 27% электроники, 18% машиностроения, 12% продукции металлургии.

Стороны выразили заинтересованность в углублении торгово-экономического и инвестиционного партнерства, более широком внедрении немецких технологий в отрасли экономики Узбекистана.

Внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей, расширению сотрудничества в сфере высшего образования, здравоохранения и спорта.

Президент обсудил с деловыми кругами Германии перспективы создания в Узбекистане совместно с немецкими компаниями высокотехнологичных предприятий, модернизации транспортно-логистической и туристической инфраструктуры, расширения взаимодействия в торговле и совместном финансировании проектов.





В частности, как сообщили «Газете.uz» 23 января в представительстве компании Siemens в Узбекистане, член правления концерна «Сименс АГ» Майкл Зен в ходе встречи отметил проект программы модернизации электростанций. Речь идет о строительстве новых энергообъектов в Ташкентской и Кашкадарьинской областях.

«Это может быть первое в Узбекистане государственно-частное партнерство в сфере генерации электрической энергии, где будет рассматриваться возможность инвестирования в строительство ПГУ (парогазовой установки — ред.) „Ташкент-II“ мощностью 660 МВт на базе газовой турбины H-класса производства „Сименс“», — говорится в сообщении компании.