Дипломат Алишер Абдуалиев указом президента назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Алишер Абдуалиев имеет два высших образования Ташкентского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 1989 году в качестве преподавателя кафедры политической экономики этого же вуза.

С 1992 по 1995 годы работал в Министерстве внешнеэкономических связей (МВЭС). В 1995—2012 годах занимал ответственные должности в Кабинете Министров. В 2006 году указом президента награжден медалью «Шухрат».

До нынешнего назначения с 2012 года работал чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Украине и Молдове с резиденцией в Киеве.