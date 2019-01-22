Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) предупредил клиентов о кибермошенничестве с использованием бренда Uzcard.

«Неизвестные, скопировав интерфейс нашего официального сайта uzcard.uz, представились платежной системой Uzcard и объявили о совместной акции с WEBSUM, — говорится в заявлении компании.

Согласно рекламному тексту, акция позволяла участникам получить бонусы в несколько процентов от средств на счету, но взамен пользователи должны были ввести номер карты и выбрать сумму, от которой рассчитывался бы процент возврата.

«Данная акция не имеет никакого отношения к деятельности межбанковской платежной системы Uzcard», — заявил ЕОПЦ. Началось расследование инцидента, результат компания планирует сообщить в ближайшее время.

Домены uzcard.org, uzcard.com, uzcard.info и прочие не имеют отношения к бренду Uzcard и являются неофициальными, говорится в сообщении.

Компания призвала клиентов проявлять бдительность и не доверять непроверенным источникам. Официальным доменом ЕОПЦ является uzcard.uz, где компания публикует новости о деятельности и акциях.