Компания LG Electronics получила более 140 различных наград и премий на выставке потребительской электроники CES 2019, главным из которых стало звание «Лучшее из CES» (Best of CES) в категории TV от Engadget (официальная награда выставки CES). LG получает эту награду уже пятый год подряд: на этот раз ее удостоился революционный 65-дюймовый сворачиваемый OLED-телевизор SIGNATURE OLED TV R (модель 65R9).

Саундбар SL9YG и смартфон LG V40 также получили награды Ассоциации потребительских технологий «Лучшая инновация» CES (CES Best of Innovation Awards) в своих категориях.

Компания LG получила престижные награды от Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Reviewed.com, Techlicious и других судей в дополнение к 17 наградам CES Innovation Awards в категориях бытовой техники, аудио- и видеотехники и направления мобильной коммуникации от Ассоциации потребительских технологий.

Первый в мире сворачиваемый телевизор LG Signature OLED TV R в этом году затмил всех конкурентов, получив более 70 наград и премий от широкого круга авторитетных изданий в области современных технологий.

Линейка ультралегких ноутбуков LG 2019 года также получила главные награды таких изданий, как Reviewed.com, Trusted Reviews и Techlicious, четко дав понять, что в этом году они станут силой, с которой следует считаться.

Продукты и награды LG, полученные на CES 2019:

LG Signature OLED TV R: Engadget — «Лучшее из CES», PC Mag — «Лучшее из CES», Reviewed.com — «Выбор редакции», SlashGear — «Выбор редакции», Techlicious — «Лучший выбор на CES», Popular Mechanics — «Лучшее из CES 2019», Tom’s Guide — «Лучшее на выставке 2019», TechRadar — «Лучшая технология на выставке», Pocket-lint — «Лучшее из CES», HD Guru — «Лучшее на выставке», CTA Mark of Excellence — «Лучший телевизионный продукт года», премия CES 2019 за инновации — лауреат.

88-дюймовый телевизор OLED 8K TV: премия CES 2019 за инновации: лауреат, Mashable: «Лучшая технология CES 2019», Digital Trends: «Лучшие телевизоры CES 2019».

LG gram 17: Reviewed.com — «Выбор редакции», Techlicious — «Лучший выбор на CES», Windows Central — «Лучшее из CES», премия CES 2019 за инновации — лауреат.

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews — «Лучшее из CES».

LG Soundbar (SL9YG): «Лучшая инновация CES 2019», HD Guru — «Лучшее из CES».

LG HomeBrew: премия CES 2019 за инновации — лауреат, Trusted Review — «Лучшее из CES 2019».

LG Styler: премия CES 2019 за инновации — лауреат, Dealerscope — «Вклад 2019» (2019 IMPACT).

LG V40: «Лучшая инновация CES 2019».

Получить дополнительную информацию о наградах и премиях LG на CES 2019, а также о продуктах компании, представленных на выставке, можно по ссылке.

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