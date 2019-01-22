28 января бразильский футболист Роберто Карлос посетит Ташкент. В рамках визита спортсмен проведет встречу с детьми дома милосердия и мастер-классы для юных футболистов, сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

Будет также организован товарищеский матч — два тайма по 10 минут с участием известных футболистов и ветеранов Узбекистана. 45-летний Роберто Карлос сыграет по одному тайму в обеих командах.

Кроме того, бывший левый защитник мадридского «Реала» примет участие в пресс-конференции и ответит на вопросы представителей СМИ.

Роберто Карлос чемпион мира в составе сборной Бразилии (2002), серебряный призер ЧМ (1998). Входит в список ФИФА-100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов. Известен особо сильными дальними ударами, которыми забил немало голов.