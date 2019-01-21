Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 января прибыл в Германию с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

21 января Шавкат Мирзиёев проведет в Берлине встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

В повестке дня — вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, активизации культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей, а также туристического обмена.

На 22 января в Мюнхене запланированы встречи с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и руководителями ведущих немецких компаний и банков.





По прибытии в отведенную ему резиденцию в Берлине президент встретился с группой узбекской молодежи, учащейся и занимающейся научной деятельностью в Германии. Глава Узбекистана поинтересовался учебой и делами, планами и стремлениями соотечественников.

«Все наши усилия нацелены на то, чтобы идти вровень с миром, создать достойные условия жизни для народа. Мы осуществим реформы с такой передовой молодежью, как вы. Каждая сфера жизни Узбекистана с нетерпением ждет ваших знаний и „ноу-хау“. Чем больше у нас знаний, тем мы сильнее», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент пожелал молодежи успешного завершения учебы и исследований и предложил направить полученные знания и опыт на развитие Узбекистана.