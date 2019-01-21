Проект по предотвращению буллинга среди учащихся школ Узбекистана инициировали Министерство народного образования и ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба МНО.

Заместитель министра народного образования Атабек Назиров и исполняющая обязанности главы представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Пилара Альварез-Ласо обсудили вопросы запуска проекта, рассчитанного на 2019−2020 годы.

В рамках инициативы будут проведены практические и теоретические мероприятия для психологов и учителей школ, включая тренинги и семинары, для определения факторов травли и разработки рекомендаций по их предотвращению.

По итогам будет разработано методическое пособие для педагогических работников по предотвращению буллинга в образовательных учреждениях и эффективному решению конфликтов и привитию навыков лидерства среди детей.

В Министерстве народного образования создана группа по реализации проекта и запущен Telegram-бот, с помощью которого можно получить дополнительную информацию о программах МНО по предотвращению буллинга в школах.

В понятие буллинга входит намеренная, постоянная травля среди детей — психологическая, физическая, открытая или незаметная. Чаще дети не признаются, что у них в школе есть конфликт, ситуации, о которых они замалчивают могут быть разными: их обижают, дразнят, задирают или запугивают, заставляют делать что-то неприятное, отбирают или портят вещи, угрожают или унижают. Это явление, как отмечает МНО, актуально во всем мире, в том числе и в Узбекистане.

Колумнист «Газеты.uz» Никита Макаренко одним из первых в стране публично обратил внимание на проблему буллинга, существующую в Узбекистане так же, как во всем мире. Спустя год Шерзод Шерматов, впервые выступая перед журналистами в качестве министра народного образования, призвал «закрытую» тему буллинга обсуждать открыто.

По данным, приведенным в октябрьском докладе генерального секретаря ООН, две трети детей и подростков подвергаются травле в школе, в интернете и, как правило, они не говорят об этом взрослым, переживая психологические и физические травмы молча.