Государственные дошкольные учреждения получили право оказывать дополнительные платные услуги, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования Узбекистана. Порядок их оказания утвержден приказом министра дошкольного образования Агриппины Шин.

Теперь ДОУ могут организовать дополнительно уход за ребенком, присмотр за ним, его обучение в выходные дни и после завершения рабочего дня дошкольного образовательного учреждения.

Кроме того, могут быть организованы кружки — спортивно-оздоровительные (каратэ, таэквондо, плавание, шахматы, шашки, гимнастика), художественно-эстетические (хор, танцы, ИЗО) и предметные (иностранный язык, математика, ментальная арифметика, логика, информатика) сверх учебных программ дошкольных образовательных учреждений.

«В Министерство дошкольного образования часто поступали запросы о продлении рабочего дня ДОУ, так как работающие родители не успевали забирать детей. Однако мы не могли требовать от воспитателей, чтобы они задерживались после 18:00, так как это противоречит требованиям трудового законодательства, — сказал начальник управления планирования финансово-экономического развития министерства Шерзод Пардаев. — Внедрение платных услуг — это возможность оплатить сверхурочную работу или нанять дополнительного специалиста, чтобы сделать график ДОУ более гибкими удобным для родителей».

Он отметил, что родители будут напрямую влиять на виды и цены платных услуг через наблюдательный совет, в котором присутствуют по три представителя от каждой группы. Виды платных услуг и цены рассматриваются наблюдательным советом ДОУ и утверждаются заведующим и соответствующим территориальным отделом дошкольного образования.

Зачисление в группы дополнительных услуг производится на основании заявления родителей. Количество детей в таких группах не должно превышать 25. Получение платных услуг является добровольным и оформляется договором между заведующим ДОУ и одним из родителей ребенка.

Оказанием дополнительных услуг занимаются привлеченные специалисты или работники дошкольного образовательного учреждения на основе соглашения о сверхурочной работе. При этом они не должны мешать учебной программе ДОУ.

80% полученных средств будут направляться на укрепление материально-технической базы и материальное стимулирование работников ДОУ.