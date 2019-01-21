Сотрудники ГУВД Ташкента в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение 26-летнего Вохиджона Тошматова, ранее неоднократно судимого и 14 января объявленного в розыск УВД Ферганской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана, сообщила пресс-служба ГУВД.

При задержании родственники разыскиваемого, находившиеся с ним в квартире, оказали активное сопротивление сотрудникам ГУВД. Двоим сотрудникам были нанесены телесные повреждения. Прибывший на подмогу дополнительный наряд задержал 10 человек, включая Тошматова.

При проверке выяснилось, что в розыске также находятся трое задержанных, состоящие в родстве с Тошматовым. Это жительница Ферганской области 46-летняя Одина Сохибова, разыскиваемая УВД Ферганской области за мошенничество, уроженец Ферганской области 22-летний Озодбек Сохибов; разыскиваемый УВД Ташкентской области за хулиганство, и 24-летний Зохид Тошматов, житель Ферганской области, которого также разыскивали за хулиганство.

ГУВД Ташкента располагает информацией о совершении задержанными преступлений, предусмотренных статьей 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса, на территории столицы, говорится в сообщении.

Пострадавшие от действий указанных лиц или свидетели могут сообщить об этом по телефону 102 или в ближайший отдел внутренних дел.