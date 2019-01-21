Во дворце Бельвю в Берлине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы углубления политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Подтверждено стремление продолжать взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

и других международных структур.

Президенты подтвердили важность укрепления отношений на основе реализации новой стратегии Евросоюза по Центральной Азии, разрабатываемой по инициативе Берлина.





Шавкат Мирзиёев предложил наладить диалог в формате «Центральная Азия + Германия».

Отмечалось, что в процессе коренной модернизации экономики Узбекистана особое значение приобретает привлечение немецкого опыта и технологий.

Обсуждено сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Отмечена перспективность использования немецких педагогических технологий в сфере школьного образования, в том числе реализации инициативы «Школы: партнеры будущего» (PASCH), а также открытия в Узбекистане филиалов вузов Германии и углубления культурных связей.

Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с ответным визитом. Федеральный президент заявил о готовности посетить страну весной этого года.