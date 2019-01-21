21 января в Ташкентском городском суде по уголовным делам начался открытый судебный процесс по делу об убийстве спортсмена Жамшида Кенжаева в ночном клубе «Аурум 898», сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Уголовное дело рассматривается составом суда под председательством судьи Ташкентского городского суда по уголовным делам Сарвара Каримова и народных заседателей А. Нишанова и М. Мирагзамова.

Подсудимые — бывшие охранники клуба «Аурум 898». Шодали Киличов (1989 года рождения, ранее судим) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Саидазим Камолдинов (1994 года рождения, ранее не судим), Алижон Хамраев (1982 года рождения, ранее судим) и Жахонгир Ёркулов (1992 года рождения, ранее не судим) обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 277 (хулиганство) УК.

Государственный обвинитель огласил обвинительное заключение, были заслушаны показания подсудимых. Следующее судебное заседание состоится 23 января в 11:00 часов.

Напомним, 8 августа 2018 года рядом с ночным клубом «Аурум 898» произошла драка между 25-летним Жамшидом Кенжаевым и охранниками заведения. По данным Генеральной прокуратуры, Кенжаев пытался пронести в здание кухонный нож. На отказ сотрудников пускать его в помещение нанес удары ножом Шерали Ильясову и Абдурасулу Мирзаеву.

Во время драки Шодали Киличов выхватил орудие у Кенжаева и нанес ему несколько ударов. Охранники Жахонгир Ёркулов, Саидазим Камолдинов и Алижон Хамраев нанесли Кенжаеву удары руками, ногами и деревянными битами. Спортсмен скончался в городской клинической больнице №7, несмотря на оказанную медицинскую помощь.