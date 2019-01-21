Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от команды Австралии в серии пенальти в 1/8 финале Кубка Азии-2019. Встреча на международном стадионе имени шейха Халифы в эмиратском Аль-Айне в понедельник завершилась со счетом 4:2 (0:0).





Главный тренер национальной команды Эктор Купер внес четыре изменения в стартовый состав. Вместо защитников Фарруха Сайфиева и Егора Кримеца с первых минут вышли Олег Зотеев и Анзур Исмаилов, вместо полузащитников Икрома Алибоева и Фозила Мусаева — - Джалолиддин Машарипов и Одил Ахмедов, соответственно.





В первом тайме активнее и острее действовали футболисты Узбекистана. При практически равном владении мячом подопечные Эктора Купера нанесли пять ударов, из которых два — в створ.

Нападающий Эльдор Шомуродов имел отличный голевой момент, однако не смог перекинуть мяч через вратаря Мэтью Райана.





Во втором тайме Узбекистан отдал инициативу номинальным хозяевам поля. Австралия наращивала давление и имела несколько хороших моментов у ворот Игнатия Нестерова, но трансформировать их в гол не удалось.





В основное время команды не смогли открыть счет, игра перешла в экстра-таймы. В первой 15-минутке Игнатий Нестеров сделал несколько отличных сейвов, когда как Узбекистан с начала второго тайма нанес всего лишь один удар (не в створ).

Серия пенальти

1. Марк Миллиган пробил и забил. Нестеров угадал направления мяча, но не смог отразить — 1:0.

2. Отабек Шукуров уверенно забил — 1:1.

3. Азиз Бехич пробил слабо, Нестеров отбил — 1:1.

4. Ислом Тухтахуджаев пробил по центру и попал во вратаря — 1:1.

5. Робби Круз пробил в правый угол, Нестеров прыгнул в левый — 2:1.

6. Икром Алибоев сравнял счет — 2:2.

7. Апостолос Янну выполнил точный удар — 3:2.

8. Удар Марата Бикмаева отразил вратарь — 3:2.

9. Мэттью Леки забил еще и принес победу Австралии — 4:2.

Это вторая серия пенальти в истории Узбекистана и второе поражение в ней. В 2004 году в четвертьфинале Кубка Азии «Белые волки» уступили Бахрейну 2:2 (3:4). Тогда мимо пробили Марат Бикмаев и Леонид Кошелев.

В четвертьфинале турнира Австралия сыграет с победителем матча ОАЭ — Кыргызстан.

Послематчевая пресс-конференция

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер заявил, что гордится своими подопечными.

«Сейчас сложно найти слова. Я горжусь своей командой. Они отдали все силы на поле. Мы хорошо играли. Только в первом экстра-тайме немного сбавили. Австралия тоже показала хорошую игру. Серия пенальти похожа на лотерею. Побеждает та команда, которой повезет. Это футбол. Мы продолжим идти вперед», — отметил наставник.

Аргентинец также прокомментировал причину замены лучшего бомбардира команды Эльдора Шомуродова.

«Эльдор выглядел очень уставшим. Он много трудился. По этой причине мы решили заменить его на Марата Бикмаева. В составе сборной каждый достоит играть с первых минут. Марат Бикмаев — один из самых важных футболистов команды. Что касается Сардора Рашидова, он много трудился, чтобы участвовать в этом турнире. Все игроки в составе были достойны выступать здесь», — сказал специалист.

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Стартовые составы

Узбекистан (4−3−2−1): Игнатий Нестеров — Олег Зотеев, Анзур Исмаилов, Ислом Тухтахуджаев, Даврон Хашимов — Джавохир Сидиков, Одил Ахмедов, Отабек Шукуров — Джалолиддин Машарипов, Достонбек Хамдамов — Эльдор Шомуродов.

Австралия (4−3−3): Мэтью Райан — Азиз Бехич, Трент Сейнсбери, Милош Дегенек, Райан Грант — Джексон Ирвин, Том Рогич, Марк Миллиган — Крис Оикономидис, Джейми Макларен, Авер Мабил.

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