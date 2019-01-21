Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от команды Австралии в серии пенальти в 1/8 финале Кубка Азии-2019. Встреча на международном стадионе имени шейха Халифы в эмиратском Аль-Айне в понедельник завершилась со счетом 4:2 (0:0).
Главный тренер национальной команды Эктор Купер внес четыре изменения в стартовый состав. Вместо защитников Фарруха Сайфиева и Егора Кримеца с первых минут вышли Олег Зотеев и Анзур Исмаилов, вместо полузащитников Икрома Алибоева и Фозила Мусаева — - Джалолиддин Машарипов и Одил Ахмедов, соответственно.
В первом тайме активнее и острее действовали футболисты Узбекистана. При практически равном владении мячом подопечные Эктора Купера нанесли пять ударов, из которых два — в створ.
Нападающий Эльдор Шомуродов имел отличный голевой момент, однако не смог перекинуть мяч через вратаря Мэтью Райана.
Во втором тайме Узбекистан отдал инициативу номинальным хозяевам поля. Австралия наращивала давление и имела несколько хороших моментов у ворот Игнатия Нестерова, но трансформировать их в гол не удалось.
В основное время команды не смогли открыть счет, игра перешла в экстра-таймы. В первой 15-минутке Игнатий Нестеров сделал несколько отличных сейвов, когда как Узбекистан с начала второго тайма нанес всего лишь один удар (не в створ).
Серия пенальти
1. Марк Миллиган пробил и забил. Нестеров угадал направления мяча, но не смог отразить — 1:0.
2. Отабек Шукуров уверенно забил — 1:1.
3. Азиз Бехич пробил слабо, Нестеров отбил — 1:1.
4. Ислом Тухтахуджаев пробил по центру и попал во вратаря — 1:1.
5. Робби Круз пробил в правый угол, Нестеров прыгнул в левый — 2:1.
6. Икром Алибоев сравнял счет — 2:2.
7. Апостолос Янну выполнил точный удар — 3:2.
8. Удар Марата Бикмаева отразил вратарь — 3:2.
9. Мэттью Леки забил еще и принес победу Австралии — 4:2.
Это вторая серия пенальти в истории Узбекистана и второе поражение в ней. В 2004 году в четвертьфинале Кубка Азии «Белые волки» уступили Бахрейну 2:2 (3:4). Тогда мимо пробили Марат Бикмаев и Леонид Кошелев.
В четвертьфинале турнира Австралия сыграет с победителем матча ОАЭ — Кыргызстан.
Послематчевая пресс-конференция
Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер заявил, что гордится своими подопечными.
«Сейчас сложно найти слова. Я горжусь своей командой. Они отдали все силы на поле. Мы хорошо играли. Только в первом экстра-тайме немного сбавили. Австралия тоже показала хорошую игру. Серия пенальти похожа на лотерею. Побеждает та команда, которой повезет. Это футбол. Мы продолжим идти вперед», — отметил наставник.
Аргентинец также прокомментировал причину замены лучшего бомбардира команды Эльдора Шомуродова.
«Эльдор выглядел очень уставшим. Он много трудился. По этой причине мы решили заменить его на Марата Бикмаева. В составе сборной каждый достоит играть с первых минут. Марат Бикмаев — один из самых важных футболистов команды. Что касается Сардора Рашидова, он много трудился, чтобы участвовать в этом турнире. Все игроки в составе были достойны выступать здесь», — сказал специалист.
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Стартовые составы
Узбекистан (4−3−2−1): Игнатий Нестеров — Олег Зотеев, Анзур Исмаилов, Ислом Тухтахуджаев, Даврон Хашимов — Джавохир Сидиков, Одил Ахмедов, Отабек Шукуров — Джалолиддин Машарипов, Достонбек Хамдамов — Эльдор Шомуродов.
Австралия (4−3−3): Мэтью Райан — Азиз Бехич, Трент Сейнсбери, Милош Дегенек, Райан Грант — Джексон Ирвин, Том Рогич, Марк Миллиган — Крис Оикономидис, Джейми Макларен, Авер Мабил.
виктор люллей
Ну, вот и всё.. Смотреть эту игру 2 часа требовало определённых усилий. По логике всё должно было бы закончиться во втором тайме, когда нашу сборную прижали у своих ворот. Но выстояли. Данная игра ещё один пример того, что Азия играет гораздо слабее Европы. Это факт! Да и есть нарекания к футболистам. Сидиков порой забывал, что на поле есть ещё 10 ребят и существуют крайние.. Звёздочка Одила закатилась очень далеко, да он и не бегал, а может уже и не мог. Было ощущение, что играют на первенство таш. области.. Старались?-Наверно. Но повезло соперникам, которые играли ничуть не лучше!
максим поздняев
МОЛОДЦЫ НАШИ,БИЛИСЬ ДО КОНЦА И ИМЕЛИ ВСЕ ШАНСЫ.НЕСТЕРОВ ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА
Albert Sharafutdinov
Да как и 15 лет назад Бикмаев..
Сергей Кадыров
ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!!! ДАЙТЕ ДОРОГУ МОЛОДЫМ.. МОЖЕТ ТЕПЕРЬ АХМЕДОВ А. И ЕМУ ПОДОБНЫЕ СТАРИЧКИ ОСТАВЯТ СБОРНУЮ В ПОКОЕ..
Nargiza Nuritdinova
Мне кажется что наши хорошо играли.Жалко были в шаге от победы
Zakir Niyazkulov
Я уже устал, слов нет…
AliTi Abd
Кто-то ждал большего? Глупо, не смотря на счет Автралия на голову сильнее. Спасибо Нестерову — он герой всех матчей. Ахмедов, Зотеев, Исмоилов делали много черновой работы, потому ничего выдающегося показать не смогли. Шомуродов — один в поле не воин. Остальные — играли как умели. Да, появился драйв немного, го на одном драйве далеко не уедешь, может разок-другой повезти, как Вьетнаму. Но, чтоб побеждать нужна стабильность, нужен сильный чемпионат. Чемпионат Узбекистана, при любом раскладе — будет колхозный чемпионат, где побеждать будут те — у кого деньги (я не про взятки, про комплектацию команд). Для успешного развития футбола, нужно договариваться, объединять лиги по типу КХЛ, НХЛ. Пусть — Центральная Азия, СНГ или что-то подобное. Иначе Куперы-Сколари- и т.д. будет просто никчемная трата бюджета.
Nargiza Nuritdinova
Очень хороший вратарь