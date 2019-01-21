Национальная сборная Узбекистана по футболу сыграет против команды Австралии в 1/8 финале Кубка Азии-2019. Встреча пройдет 21 января в 19:00 (по ташкентскому времени) в Аль-Айне (ОАЭ).

Пресс-конференция

Фото: Ассоциация футбола Узбекистана.

На предматчевой пресс-конференции полузащитник «Белых волков» Джалолиддин Машарипов заявил, что команда попытается взять реванш за поражение в Кубке Азии-2011. Тогда Узбекистана проиграл Австралии в полуфинале со счетом 0:6.

«В 2011 году в Катаре мы проиграли с крупным счетом Австралии. Завтра мы постараемся взять реванш. Это придает нам дополнительную мотивацию. Завтра выйдем на поле, постараемся одержать победу. За счет чего мы можем победить Австралию? Думаю, здесь не место это обсуждать. Наш противник силен, и мы изучили его сильные и слабые стороны. У тренерского штаба есть свой план. Мы будем придерживаться этого плана», — сказал он.

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер отметил, что у команды нет права на ошибку в игре против Австралии.

«Мы чувствуем всю важность предстоящей игры. У нас нет права на ошибку. Мы выйдем на поле только ради победы. Австралия сильная команда, гранд азиатского континента. На протяжении трех дней мы анализировали свои ошибки, старались устранить недостатки в игре. Будем играть только на победу», — подчеркнул аргентинский наставник.

63-летний специалист заявил, что Узбекистан «будет осторожным», но при этом будет стараться показать свою игру.

«У каждой команды есть свой стиль игры. Мы, в том числе, стараемся придерживаться своего стиля. Я бы не хотел использовать выражение „философия игры“. Это слишком обобщенное понятие. Безусловно, мы можем внести некоторые изменения в матче против Австралии. В первую очередь, мы будем очень осторожными. Но в то же время мы хотим показать свою игру. Поэтому мы не собираемся отказываться полностью от собственного стиля, это было бы неправильным», — считает Эктор Купер.

Юбилейный матч

Футбольный эксперт Алишер Никимбаев в своем Telegram-канале «Футболиум» сообщил, что матч сборной Узбекистана против Австралии станет юбилейным — 150-м в официальных турнирах.

«Из 149 официальных матчей, сыгранных сборной Узбекистана до сих пор, 94 состоялись в отборочных турнирах Кубка мира, 28 — в отборочных турнирах Кубка Азии и 27 — в финальных турнирах Кубка Азии», — пишет эксперт.

Статистика

Фото: the-afc.com.

Узбекистан и Австралия встречались трижды в рамках официальных турниров. В 2008 году на отборочном этапе к чемпионату мира-2010 «Белые волки» уступили «Соккеруз» (0:1), в ответной встрече Австралия вновь победила (2:0), а в полуфинале Кубка Азии-2011 нанесла разгромное поражение (6:0).

За время Кубка Азии-2019 сборная Узбекистана обыграла команды Омана (2:1), Туркменистана (4:0) и уступила Японии (2:1).

Австралия, в свою очередь, уступила Иордании (0:1), победила Палестину (3:0) и Сирию (3:2).

Кубок Азии-2019 — 17-й по счету турнир среди национальных сборных стран-членов Азиатской конфедерации футбола — проходит с 5 января по 1 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Чемпионский титул защищает сборная Австралии — победитель Кубка Азии-2015. Впервые на Кубке Азии выступают 24 команды.