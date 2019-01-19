Министерство юстиции совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана провели анализ деятельности врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК) в сфере освидетельствования граждан и установления инвалидности. Изучение выявило множество проблем, обуславливающих низкое качество услуг и сохранение фактов излишней волокиты. Результаты изучения распространила пресс-служба Министерства юстиции.

Нехватка специалистов и оборудования

Из-за нехватки врачей (невропатологов, окулистов, хирургов и т. д. ) в лечебно-профилактических учреждениях и недостаточного количества штатных единиц, их ненормированного рабочего времени граждане тратят в среднем 8−10 дней для заполнения медицинской справки 088/у (направление), которая является основанием для первичного освидетельствования граждан во ВТЭК.

Отсутствие отдельных видов медицинского оборудования вынуждает граждан проходить осмотр в частных медицинских организациях, что приводит к дополнительным расходам.

Пробелы в законодательстве

До сих пор не утверждены перечень и симптомы заболеваний, являющиеся основанием для проведения ВТЭК первичного освидетельствования до установленных законодательством сроков.

В результате в большинстве случаях лечебно-профилактические учреждения требуют от лиц с явно выраженными признаками инвалидности (инсульт головного мозга, рак почки, опухоль головного мозга и т. д. ), пациентов с полным нарушением нормального функционирования, а также с неблагоприятным клиническим прогнозом проходить стационарное лечение в течение 4, 6 или 10 месяцев прежде чем принять документы на установление инвалидности.

Кроме того, из-за ограниченных материальных возможностей, недостатка мест для стационарного лечения в отделениях неврологии и терапии во многих медицинских учреждениях отдельные граждане не могут пройти лечение в стационарах в установленные законодательством сроки.

По этой причине данным лицам, не прошедшим стационарное лечение в установленные сроки, несмотря на наличие тяжелых болезней, инвалидность не устанавливается своевременно.

Правонарушения

Вследствие недостаточной координации деятельности ВТЭК в большинстве случаев пациенты с такими заболеваниями, как паралич головного мозга, детский церебральный паралич, ампутационная хромата рук, ног и т. д. , лечение которых не даст соответствующего результата, проходили освидетельствования несколько раз в течение многих лет.

В ходе изучения деятельности ВТЭК было выявлено более 300 правонарушений. Для их предотвращения органы юстиции внесли 50 представлений и предложений по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших правонарушения. В результате 63 лица привлечены к дисциплинарной и 5 — к административной ответственности.

Неустановленная инвалидность

Изучение выявило недостаток определенных квалифицированных кадров во ВТЭК (педиатров-офтальмологов). В некоторых случаях инвалидность устанавливалась только после обращения граждан.

В результате недостаточного мониторинга по выявлению лиц с явно выраженными признаками инвалидности, пациентам с неблагоприятным клиническим прогнозом, а в некоторых случаях лицам с физическими, умственными, психическими или сенсорными нарушениями, проживающими в отдаленной местности, инвалидность не устанавливалась.

В течение первых 10 месяцев 2018 года из 42499 случаев инвалидности, установленных ВТЭК, всего 255 пришлось на долю лиц с явно выраженными признаками инвалидности, а также пациентов с неблагоприятным клиническим прогнозом.

Благодаря содействию органов юстиции, более 100 лиц с явно выраженными признаками инвалидности, проживающие в отдаленных регионах, прошли медицинский осмотр раньше сроков, установленных ВТЭК, и получили соответствующие группы инвалидности.

Министерство юстиции сообщило, что начало работу, направленную на улучшение данной сферы.

Ранее «Газета.uz» публиковала колонку эксперта Дильмурада Юсупова о нехватке достоверной статистики о людях с инвалидностью в Узбекистане и бюрократической волоките при оформлении инвалидности.