В Узбекистане создано Общенациональное движение «Юксалиш», негосударственная некоммерческая организация с территориальными подразделениями в Каракалпакстане, областях и Ташкенте. Об этом говорится в указе президента от 17 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития».

С предложением о создании нового движения выступили палаты Олий Мажлиса, Союз молодежи, Центр «Стратегия развития», Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества, Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации и широкая общественность, следует из указа.

Основной миссией движения «Юксалиш» обозначено добровольное объединение граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, и негосударственных некоммерческих организаций, объединившихся в целях содействия в реализации реформ в стране, в том числе предусмотренных Государственной программой-2019.

Это будет достигаться путем налаживания открытого диалога с народом и бизнес-сообществом, формирования эффективной системы общественного контроля, мобилизации усилий и сил органов государственной власти и управления, ННО и других институтов гражданского общества, а также граждан, особенно молодежи, активного участия в обсуждениях реализации реформ в палатах парламента и местных кенгашах народных депутатов, а также регулярного внесения аналитической информации и предложений в парламент, администрацию президента и Кабинет Министров.

Указом предусмотрено избрание руководителя Общенационального движения из числа депутатов Законодательной палаты, а руководителей его территориальных подразделений — из местных кенгашей народных депутатов. Они будут одновременно являться советниками председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента.





Как стало известно из выпуска программы «Новости 24» канала «Узбекистан 24» от 17 января, председателем движения «Юксалиш» стал депутат Акмал Бурханов, директор Центра «Стратегия развития», руководивший этой организацией с ее создания в феврале 2017 года. Новым директором центра стал депутат Элдор Туляков.