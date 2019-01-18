Президент Узбекистана подписал 17 января указ о совершенствовании системы работы с проблемами населения.

В преамбуле документа говорится, что в течение двух лет на имя президента Узбекистана поступило более 2,5 миллиона обращений. Республиканские рабочие группы в ходе подворных обходов выявили еще свыше 1,1 миллиона проблем. Это, отмечается в документе, свидетельствует о наличии на местах большого количества ожидающих решения вопросов, «многие из которых не решаются на уровне организаций среднего и нижнего звеньев».

В числе системных недостатков в этом направлении:

действующая система работы с обращениями не позволяет полностью охватить и оперативно решить проблемы населения;

отсутствует единый механизм координации деятельности Кабинета Министров, министерств и ведомств, органов государственной власти на местах и Народных приемных в сфере решения проблем;

при разработке проектов социально-экономических программ не в достаточной степени отражаются обращения, поступающие в Виртуальную и Народную приемные президента;

руководителями госорганов не уделяется должное внимание непосредственному диалогу с населением, а также выявлению и решению проблем путем подворных обходов.

С 1 февраля Народные приемные будут выявлять и решать проблемы населения путем подворного обхода.

Рабочие группы Народных приемных, состоящие из членов штабов секторов, будут анализировать махалли и дома и формировать краткосрочные — на год — и среднесрочные адресные планы мероприятий по устранению выявленных недостатков и проблем.

Краткосрочные адресные планы исполнят хокимияты, а также Комплекс по вопросам развития территорий и коммунальной сферы, экологии, охраны окружающей среды, транспорта, капитального строительства, стройиндустрии и оборонной промышленности Кабинета Министров Узбекистана, который возглавляет первый вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов.

Среднесрочные адресные планы мероприятий, а также системные проблемы, изложенные в обращениях в Виртуальную приемную, будут учтены при разработке государственных инвестиционных, региональных, отраслевых и программ в социально-экономической сфере.

Народные приемные, согласно документу, примут меры по обеспечению открытости, прозрачности и беспристрастности при изучении социальной обстановки в регионах и решении проблем населения, привлекая представителей общественности.

Перечни населенных пунктов, подпадающих под программы «Обод кишлок» и «Обод махалля» впредь будут формироваться по согласованию с Народными приемными.

На Народные приемные документом возложены дополнительные задачи:

координация деятельности секторов и госорганов по выявлению социально-экономических проблем путем подворного обхода, а также их решение;

координация и контроль в регионах системы работы с обращениями физических и юридических лиц, проведения публичных и выездных приемов;

участие в оценке социально-экономического состояния территорий махаллей;

участие в разработке и контроле исполнения региональных, отраслевых и государственных программ в социально-экономической сфере;

координация работы госорганов, связанной с содействуем лицам с инвалидностью, малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения;

координация деятельности по оказанию государственных услуг и другие.

Кабинет Министров будет размещать на Едином портале государственных интерактивных услуг данные о выделенных средствах на строительство жилья, дорог, возведение и ремонт объектов электро- и газоснабжения, канализации и других объектов коммунального хозяйства, а также на социальную защиту населения.

Национальное агентство проектного управления и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций обеспечат интеграцию информационной системы Hudud со всеми Народными приемными и госорганами.

Кроме того, им предписано разработать меры по обеспечению полного и оперативного доведения до населения информации о деятельности, порядке и правилах получения услуг территориальных подразделений госорганов и иных организаций посредством мобильных приложений, вебсайтов и средств электронной коммерции.