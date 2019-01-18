Сотрудники органов внутренних дел Ташкента получат около 3000 специальных служебных смартфонов, сообщил «Газете.uz» начальник столичного ГУВД Рустам Джураев на брифинге во вторник.

По его словам, техническими устройствами оснащаются инспектора профилактики и сотрудники патрульно-постовой службы, так как «они чаще всех коммуницируют с гражданами».

На смартфонах Artel установлены программы для идентификации личности (наличие судимости, находится ли человек в розыске или является пропавшим без вести и другая информация) и для распознавания автомобильных номеров.

Кроме того, установлен мессенджер Minor — аналог Telegram, который поможет сотрудникам отправлять фотографии, аудио или видеофайлы с места чрезвычайных происшествий, а также уведомлять личный состав при срочных ориентировках.

GPS-трекеры позволяют следить за тем, чтобы инспектор нес службу только в пределах определенной территории.

Как отметил Рустам Джураев, если раньше для установления личности ежедневно в среднем доставляли по 2500 человек в подразделения ОВД, то это за счет внедрения смартфонов на тестовом этапе эта цифра снизилась до 500.

«Сейчас готовы смартфоны для инспекторов профилактики и сотрудников ДПС. Скоро мы начнем их раздавать», — отметил глава ГУВД.

Заместитель начальника ГУВД — начальник службы по охране общественного порядка Азизхон Умархонов отмечал, что с введением смартфонов практика доставления в участок для установления личности будет прекращена.