Специалист спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Р. К. задержан при получении взятки, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Сотрудник ПФЛ запросил 2500 долларов США у команды Гиждуванского района Бухарской области «Иттифок» за прохождение лицензирования и участие в Про-лиге «Б».

Спецоперацию по задержанию провел отдел по борьбе с экономическими преступлениями прокуратуры Ташкента.

Кондратьев был задержан в пятницу с вещественными доказательствами в размере 1500 долларов рядом с Государственной консерваторией Узбекистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.