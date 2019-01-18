Высшие учебные заведения Узбекистана получат возможность самостоятельно определять квоту приема студентов. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 17 января, которым утверждена Государственная программа «Год активных инвестиций и социального развития».

Внедрение нового порядка запланировано уже на 2019−2020 учебный год. При определении квот должны учитываться перспективные потребности экономики и социальной сферы, а также возможности вузов по организации качественной подготовки кадров.

Раньше квоты приема формировала Государственная комиссии по приему в образовательные учреждения Узбекистана.

В пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования «Газете.uz» уточнили, что «самостоятельное определение квот приема — это поэтапный процесс». Для внедрения нового порядка будет принят соответствующий нормативно-правовой акт.

Указом президента также предусмотрено поэтапное внедрение с 2019/2020 учебного года порядка принятия документов абитуриентов в вузы через центры государственных услуг.

Кроме того, как сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24», с нового учебного года абитуриенты получают право подавать документы одновременно в несколько вузов.

Принятым указом вводится порядок выделения отдельных квот для абитуриентов из числа лиц, прошедших срочную военную службу и имеющих рекомендацию командования воинских частей, для поступления в вузы на основании конкурса, проводимого среди данных абитуриентов. До этого отслужившие абитуриенты, имеющие рекомендации от воинских частей, получали 50% к набранным баллам в рамках общего конкурса.

В указе президент также поручил подготовить предложения по устранению искусственных препятствий при нострификации (подтверждении эквивалентности) зарубежных дипломов и оптимизации процесса их признания. 16 января глава государства подписал постановление об упрощении признания и нострификации зарубежных документов об образовании.