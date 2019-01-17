Потрясающая, захватывающая дух инсталляция из гибких дисплеев от LG Electronics привлекла внимание посетителей выставки CES 2019. Дисплей «Водопады LG OLED» представляет собой 260 цифровых экранов LG OLED в изогнутой и плоской конфигурациях, которые подарили десяткам тысяч посетителей CES незабываемые впечатления от природных чудес.





Потрясающая инсталляция «Водопады LG OLED» приветствовала посетителей огромного стенда LG на CES, расположившись рядом с главным входом в конференц-центре Лас-Вегаса. Она состояла из 76 вогнутых, 72 выпуклых и 112 плоских 55-дюймовых экранов LG OLED. «Водопады LG OLED» — это объект, который продолжает традиции ранее установленных инсталляций «Каньон LG OLED» на CES 2018 и «Тоннель LG OLED» на CES 2017.





Участники CES были буквально ошеломлены, когда они видели установку с водопадами высотой 20 футов и шириной 65 футов, демонстрирующую захватывающие изображения пустынных барханов, водопадов, океана и игру света. Эффект от невероятно качественного видео усиливается еще больше благодаря усовершенствованной звуковой системе с эффектом присутствия, которой оснащены телевизоры LG OLED для потребительского рынка в 2019 году.





Технология LG OLED создала новую категорию высококачественных дисплеев, которые в отличие от любого светодиодного ЖК-дисплея создают впечатляющие изображения с безукоризненным черным цветом и невероятной цветопередачей даже с широкими углами обзора.

В технологии OLED используются самоподсвечивающиеся пиксели, которые включаются и выключаются по отдельности с целью точной настройки яркости и качества изображения. Это обеспечивает бесконечный коэффициент контрастности, оптимизированный для контента с расширенным динамическим диапазоном. Без отдельного источника света дисплеи легкие и тонкие, что делает их достаточно гибкими для сворачивания в рулон.

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