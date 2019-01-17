Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от команды Японии в рамках третьего тура группового этапа Кубка Азии. Матч в эмиратском Аль-Айне в четверг завершился со счетом 1:2.
Фото: twitter.com/afcasiancup.
Счет в игре открыл Узбекистан. На 40-й минуте нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов убежал за спину соперника, вошел в штрафную и перекинул мяч через вратаря (4-й гол на турнире). Однако через 3 минуты полузащитник «Ньюкасла» Ёсинори Муто сравнял счет после навеса с правого фланга.
Фото: twitter.com/afcasiancup.
Во втором тайме защитник Цукаса Сиотани забил из-за пределов штрафной и принес победу своей сборной.
Сборная Узбекистана с шестью очками заняла второе место в группе F и вышла в плей-офф. Япония стала лидером группы (9), следом идут Оман (3) и Туркменистан (0).
21 января национальная команда сыграет с действующим чемпионом турнира — Австралией (6), занявшей второе место в группе B после Иордании (7), но выше Палестины (2) и Сирии (1).
Пресс-конференция
Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер заявил, что Австралия будет иметь дополнительных два дня для восстановления сил перед очным матчем. «Но я не считаю это важным. Мы должны показать сильную игру. Все футболисты в составе должны быть в хорошем состоянии в матче с Австралией. Мы примем все усилия для победы», — отметил он.
Аргентинский наставник считает, что его команда не будет терять веру в себя из-за одного поражения. «Все игроки в составе — профессионалы. Поражение от Японии не расстроит нас. Мы будем готовиться к матчу против Австралии. Если команда будет терять веру в себя после одного поражения, то она не профессиональна. Мы уже досрочно решили вопрос выхода в плей-офф, поэтому не надо рассматривать это поражение как трагедию», — сказал 63-летний специалист.
виктор люллей
Проиграли.. Но как? Впервые команда играла все 93 минуты! Радовали точные пасы на ближние и дальние дистанции. Явно не вписывался Кримец. Он сыграл роль статиста, а не защитника-разрушителя! . Ему не очень уютно в этой команде. Хотелось бы, чтобы на тренировках отрабатывали угловые. В Европе угловой-это чрезвычайная ситуация! Надо ими дорожить!И конечно же скорость. Ещё чуточку быстрей и всё получится. Неплохая команда! Пусть даже для Азии! Но это ПОКА!!!
Сергей Кадыров
Дифирамбы кончились. Пора заказывать обратные билеты на 21 января. Сб. Австралии просто повторит историю 2011 года.. А “старичкам“ во главе с Адыл Ахмедовым пора на покой. Они и так “завалили“ игры двух отборочных мундиаля.
Asadbek Ibragimov
виктор люллей, полностью согласен!
dima dimon
Хорошо играли. Спасибо за зрелищную игру. Особенно удивлен точностью пассов)).
Dilshod Isroilov
Желаем победы 21 января в матче с Австралией!