Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от команды Японии в рамках третьего тура группового этапа Кубка Азии. Матч в эмиратском Аль-Айне в четверг завершился со счетом 1:2.

Фото: twitter.com/afcasiancup.

Счет в игре открыл Узбекистан. На 40-й минуте нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов убежал за спину соперника, вошел в штрафную и перекинул мяч через вратаря (4-й гол на турнире). Однако через 3 минуты полузащитник «Ньюкасла» Ёсинори Муто сравнял счет после навеса с правого фланга.

Фото: twitter.com/afcasiancup.

Во втором тайме защитник Цукаса Сиотани забил из-за пределов штрафной и принес победу своей сборной.

Сборная Узбекистана с шестью очками заняла второе место в группе F и вышла в плей-офф. Япония стала лидером группы (9), следом идут Оман (3) и Туркменистан (0).

21 января национальная команда сыграет с действующим чемпионом турнира — Австралией (6), занявшей второе место в группе B после Иордании (7), но выше Палестины (2) и Сирии (1).

Пресс-конференция

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер заявил, что Австралия будет иметь дополнительных два дня для восстановления сил перед очным матчем. «Но я не считаю это важным. Мы должны показать сильную игру. Все футболисты в составе должны быть в хорошем состоянии в матче с Австралией. Мы примем все усилия для победы», — отметил он.

Аргентинский наставник считает, что его команда не будет терять веру в себя из-за одного поражения. «Все игроки в составе — профессионалы. Поражение от Японии не расстроит нас. Мы будем готовиться к матчу против Австралии. Если команда будет терять веру в себя после одного поражения, то она не профессиональна. Мы уже досрочно решили вопрос выхода в плей-офф, поэтому не надо рассматривать это поражение как трагедию», — сказал 63-летний специалист.

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