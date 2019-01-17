Социальная сеть Facebook удалила множественные аккаунты за согласованные, вводящие в заблуждения посты, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявление американской компании.

Большая часть постов происходила из России и велась сотрудниками информагентства Sputnik, утверждает Facebook.

Всего было обнаружено 289 страниц и 75 аккаунтов Facebook. Администраторы этих страниц и аккаунтов набрали 790 тысяч подписчиков, а также потратили около 135 тысяч долларов на рекламу.

Сообщается, что владельцы страниц и аккаунтов позиционировали себя как независимые СМИ или страницы по таким темам, как погода, путешествия, спорт, экономика или политика, в Румынии, Латвии, Эстонии, Литве, Армении, Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Молдове, России и Кыргызстане.

«Несмотря на попытки скрыть свое происхождение, мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты связаны с сотрудниками Sputnik, московского информагентства, а также что отдельные страницы регулярно освещали темы недовольства НАТО, протестных движений и противодействия коррупции», — говорится в сообщении компании.

Пресс-служба Sputnik заявила о блокировке семи страниц редакций в странах ближнего зарубежья, назвав решение о блокировке «чисто политическим» и «фактической цензурой», пишет РИА Новости.