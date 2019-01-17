Нападающий ташкентского «Локомотива» и национальной сборной Узбекистана Сардор Рашидов продолжит карьеру в португальском клубе «Насьонал». Игрок заключил контракт на 2,5 года, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

На официальном сайте португальского клуба говорится, что «Сардор Рашидов — талантливый и сильный нападающий, который может отлично выступать и на флангах».

К футболисту проявляли интерес и футбольные клубы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В настоящее время Сардор Рашидов участвует в Кубке Азии в составе национальной сборной Узбекистана, которая завоевала право на участие в плей-офф турнира. В составе сборной игрок принял участие в 45 матчах и стал автором 12 голов.

Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 млн евро.