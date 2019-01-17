Оператор фиксированной связи Metrotelecom планирует до середины года обеспечить доступ к сети Wi-Fi на всех станциях Ташкентского метрополитена. Об этом было заявлено 17 января на пресс-конференции компании Independent telecom innovations, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

Сейчас доступ к сети есть на станциях «Пахтакор» и «Алишер Навои», на третьей, неназванной длится тестовый режим. В пиковое время, по данным компании, наблюдается подключение к сети до 500 человек.

Пока при подключении посетитель метрополитена получает доступ к медиапорталу Metrotelecom, где может смотреть и скачивать видеоклипы, музыку, книги и образовательные материалы.

Представители компании отметили, что «полное покрытие станций Wi-Fi» следует воспринимать как «беспроводной доступ», а не как доступ к интернету.

В то же время компания заявляет о планах в перспективе обеспечить пассажиров метро также доступом к сети tas-ix и интернету. Сейчас ведется проработка правовых и технологических вопросов.