Как Узбекистан защищает трудовых мигрантов? Что изменилось в сфере регулирования трудовых отношений за последний год? Должна ли прописка влиять на трудоустройство?

Ведущие проекта о предпринимательстве в Узбекистане встретились с министром занятости и трудовых отношений Шерзодом Кудбиевым и обсудили, как министерство защищает трудовых мигрантов и права граждан при трудоустройстве, а также безработицу в стране, реакцию на критику и другие вопросы.

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.