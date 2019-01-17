Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 января прибыл в Ахмадабад в Индии, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту «Ахмадабад» его встретили губернатор штата Гуджарат, министр сельского хозяйства и другие официальные лица Индии.

Президент 18 января примет участие в IX международном инвестиционном саммите «Динамичный Гуджарат», где выступит с речью на пленарной сессии. Он также обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди актуальные вопросы узбекско-индийского сотрудничества, международной и региональной политики.

Саммит «Динамичный Гуджарат» проводится по инициативе премьер-министра Нарендры Моди с 2003 года и является крупнейшим международным форумом в регионе. Его участники — главы государств и правительств, министры, руководители международных организаций и транснациональных корпораций, ведущие аналитики и эксперты.