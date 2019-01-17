15 января в 7:50 на 12-м квартале Юнусабадского района повесился студент четвертого курса Университета мировой экономики и дипломатии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

23-летний Ш. М. обнаружен повешенным на дереве возле пешеходной аллеи дома. Оперативная группа, прибывшая на место происшествия, не обнаружила на теле погибшего следы от телесных повреждений.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 15 января, смерть наступила в результате странгуляционной механической асфиксии, которая возникла при сдавливании шеи петлей.

По данному факту прокуратура Юнусабадского района проводит доследственную проверку. Генпрокуратура взяла дело под особый контроль.

Как отметил «Газете.uz» один из студентов университета, Ш. М. обучался на факультете «Международные отношения». По его словам, 14 января вечером он покинул общежитие УМЭД, сказав, что идет навещать родственников.