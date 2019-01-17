Экономические суды в 2018 году рассмотрели 403344 дела, приняты судебные решения о взыскании в пользу истцов более 12,6 трлн сумов. Количество рассмотренных дел по сравнению с 2017 годом возросло на 16%, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

За прошедший период наибольшее количество дел рассмотрели экономические суды Джизакской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской областей и Ташкента.

Большая часть экономических дел — 264087 — были рассмотрены непосредственно на местах в выездных судебных заседаниях. 3195 дел были рассмотрены в режиме видеоконференции, что позволило сэкономить средства сторон на сумму более 1,9 млрд сумов.

Рассмотрены 42478 дел, касающихся защиты прав субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, в их пользу взысканы средства на сумму 1 трлн сумов.

Основную часть дел, рассмотренных за год, составили дела, вытекающие из договоров о поставке продукции, контрактации, кредите, купле-продаже и возмездном оказании услуг.

Кроме этого, Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 368 жалоб и протестов. Отменены 224 решения, принятые нижестоящими судами, и изменены 66 судебных актов.