Процедуру банкротства планируется упростить — соответствующий проект постановления президента опубликован для обсуждения 17 января.

С 1 июля планируется ввести порядок, при котором дело о банкротстве может быть возбуждено судом, если сумма требований к должнику — юридическому лицу в совокупности составляет не менее 300-кратного размера минимальной заработной платы, а к должнику — индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, утратившему статус индивидуального предпринимателя, — не менее 20-кратного размера минимальной заработной платы при наличии признаков банкротства.

Сейчас дело о банкротстве может быть возбуждено экономическим судом, если требования к должнику-юрлицу в совокупности составляют не менее 500-кратного размера минимальной заработной платы, а к должнику — индивидуальному предпринимателю или физлицу, утратившему статус индивидуального предпринимателя, — не менее 30-кратного размера минимальной заработной платы.

Признаками банкротства должника планируется признавать неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанности по налоговым и другим обязательным платежам (сейчас — по обязательным платежам), если соответствующие обязательства не исполнены им в течение двух месяцев (сейчас — трех месяцев) со дня их наступления.

Срок ликвидационного производства предлагается продлевать решением суда не более, чем на три месяца на основании ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве. Сейчас этот срок не может превышать одного года и при необходимости может быть продлен определением экономического суда.

Проект документа предлагает привлекать к субсидиарной ответственности бенефициарных и аффилированных лиц в случае, если суд устанавливает признаки лжебанкротства, сокрытия банкротства или преднамеренного банкротства в результате совместных действий этих лиц.

Генеральной прокуратуре и Верховному суду могут поручить внести в Законодательную палату Олий Мажлиса до 1 мая проект закона, предусматривающего усиление ответственности за лжебанкротство, сокрытие банкротства и преднамеренное банкротство.

Согласно документу, имущество должников-банкротов судебные управляющие могут реализовывать через электронный онлайн-аукцион на единой электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION.

Проект документа предусматривает совершенствование деятельности судебных управляющих. С 1 апреля предлагается открыть в Республиканской высшей школе бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни курсы по обучению на судебного управляющего. Окончившим будет выдаваться аттестат.

С 1 октября планируется отменить порядок назначения судебных управляющих из числа работников налоговой службы для проведения ликвидационного производства при упрощенных процедурах банкротства, возбужденных по заявлениям органов государственной службы.

В случае принятия документа Кабинету Министров предпишут до 1 октября разработать новую редакцию закона «О банкротстве» с учетом зарубежного опыта и внести его в Закпалату Олий Мажлиса.

О необходимости простого и действенного инструмента банкротства для развития экономики писал колумнист «Газеты.uz» Бехзод Хошимов.