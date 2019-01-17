«Узбекэнерго» и корейская KT Corporation подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание в Узбекистане Единого республиканского центра обработки данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) для сбора и обработки данных, поступающих от счетчиков.

Церемония подписания прошла 17 января в здании Государственного комитета по инвестициям. В ней приняли участие председатель «Узбекэнерго» Улугбек Мустафоев, посол Республики Корея Квон Ён У, старший вице-президент компании KT Corporation Сунгин Ким и руководитель департамента Государственного комитета по инвестициям Файзулла Шаисматов.

Дополнительное соглашение на сумму 20,5 млн долларов за счет заемных средств Азиатского банка развития подписано в рамках реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии», который действует с 12 октября 2015 года.

В рамках реализации проекта АСКУЭ первой фазы планируется установить 1 миллион приборов учета в 2019 году и еще 400 тысяч в первом полугодии 2020 года потребителям Бухарской, Самаркандской и Джизакской областей.

Еще 5,5 миллиона приборов учета будут установлены потребителям в остальных регионах республики, с доведением доли охвата АСКУЭ к концу 2021 года до 100% от общего числа абонентов.

Установка приборов учета будет производиться за счет «Узбекэнерго», напомнили «Газете.uz» в Госкоминвестиций.

«Что касается проекта дата-центра (Единого республиканского центра обработки данных АСКУЭ — ред.), то мы уже определили здание, где он будет размещен. Мы планируем запустить его к визиту президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина», — отметил председатель «Узбекэнерго» Улугбек Мустафоев.

По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание проекту, в связи с чем назначил Шерзода Ходжаева заместителем председателя «Узбекэнерго» по реализации проекта АСКУЭ (ранее работал директором филиала «Энергосотиш»).

Корейская сторона, в свою очередь, надеется, что успешная реализация проекта в Узбекистане позволит внедрить аналогичные проекты по всей Центральной Азии.