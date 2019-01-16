Компания LG Electronics представила на международной выставке CES 2019 расширенную линейку акустических систем XBOOM. Инновационные устройства покоряют превосходным звучанием, фирменными функциями и тем, что они удобны в обращении.

Бренд LG XBOOM стал синонимом мощного и высококачественного звучания, который помог компании занять доминирующее положение на рынке минисистем и аудиосистем «все в одном». Новейшие модели устройства остаются верными неповторимому стилю, качеству воспроизведения и простоте в управлении. Линейка LG XBOOM включает в себя минисистемы, системы «все в одном», портативные Bluetooth-колонки XBOOM Go и интеллектуальные акустические системы XBOOM AI ThinQ.

Успех бренда XBOOM опирается на постоянное стремление LG добиваться высочайшего качества воспроизведения, которое обеспечивало бы максимальное удовольствие от прослушивания музыки. Новая флагманская минисистема LG XBOOM (модель CL98) мощностью 3500 Вт использует компрессионный рупор, обеспечивая четкое и детальное звучание на верхних частотах.

Hi-end модель LG XBOOM OL100 мощностью 2000 Вт использует фирменную технологию Blast Horn — волновод позади драйвера, который создает акустическое давление, направляя воздух через усилительный канал. Это призвано улучшить воспроизведение верхних частот и отдачу басов — их можно не только услышать, но и ощутить. Предлагается также режим Meridian, разработанный в сотрудничестве с экспертами известной британской компании Meridian Audio.

Другая разработка, реализованная в LG XBOOM, обеспечивает поддержку кодека aptX HD для потоковой передачи по Bluetooth аудиосигнала высокого разрешения без потерь.

Серия XBOOM включает множество устройств с широким разнообразием форм-факторов, предлагая пользователям возможность выбрать любое звуковое решение, которое оптимально отвечало бы их запросам. Топовая модель OL100 «все в одном» оснащена ручкой и роликами для максимальной мобильности. Акустические системы XBOOM RK7 и RL4 можно устанавливать вертикально или горизонтально.

Пользователи могут высвободить своего внутреннего диджея, добавив свой собственный креативный спин в популярный трек при помощи впечатляющего набора функций для вечеринок. Функция DJ Star позволяет плавно выводить и уводить звук, сменяя одну мелодию другой, держать наготове избранные треки, дополнять звучание скрэтч-эффектами как это делают профессиональные диджеи. Функция Cross Fader служит для плавного микширования звука из двух разных источников.

В акустических системах LG XBOOM 2019 года будет представлена функция Karaoke Star, которая гарантирует отличное времяпрепровождение для всей семьи. Karaoke Star позволяет скрыть вокал практически из любого трека, предлагая пользователям возможность реализовать свои музыкальные амбиции. 18 вокальных эффектов отлично сочетаются с новой функцией Multi-Color Lighting — набором эффектов многоцветного освещения с возможностью синхронизации с треками для подчеркивания ритма и создания атмосферы.

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