Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов стал председателем наблюдательного совета Фонда развития физической культуры и спорта при Министерстве физкультуры и спорта. Как сообщили в пресс-службе министерства, это предусмотрено постановлением правительства от 15 января.

Председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и города Ташкента назначены председателями территориальных советов фонда. Установлена их персональная ответственность за ход строительно-монтажных работ на спортивных сооружениях и их своевременную сдачу в эксплуатацию.

Кроме того, предусмотрено, что за счет средств фонда будут организованы поездки его специалистов, специалистов проектных и строительных организаций за рубеж для изучения передовой практики и внедрения международного опыта в проектировании и строительстве спортивных сооружений, а также приглашения зарубежных специалистов.

На совещании в сентябре президент страны Шавкат Мирзиёев подверг критике отставание от планов строительных работ, осуществляемых в регионах за счет средств Фонда развития физкультуры и спорта.

Средства фонда формируются за счет благотворительных пожертвований, средств государственного бюджета и других поступлений. По данным Минспорта, в текущем году в фонд планируется аккумулировать средства в объеме 400−420 млрд сумов.