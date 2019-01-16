Сотрудники Хорезмского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана задержали помощника хокима Гурленского района по пограничным вопросам У. К. и специалиста по кадрам районного отдела дошкольного образования М. М.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, помощник хокима был задержан с вещественными доказательствами при получении 600 долларов у гражданки У. за устройство на работу в одно из учреждений системы дошкольного образования района через специалиста по кадрам райОДО.

Специалиста по кадрам задержали во время получения им ранее оговоренных 600 долларов у помощника хокима.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.