На территории международного аэропорта «Нукус» в Каракалпакстане вводится режим «Открытое небо», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственной инспекции Узбекистана по надзору за безопасностью полетов.

По правилам режима иностранным авиакомпаниям, назначенным в соответствии с межправительственными соглашениями о воздушном сообщении, предоставляется право на выполнение полетов в аэропорт Нукуса без ограничения частот полетов.

Полеты должны осуществляться в рамках упомянутых соглашений без права 5-й свободы воздуха, и с учетом технических возможностей аэропорта «Нукус».

Пятая степень «свободы воздуха» — это право, предоставляемое одним государством другому, в соответствии с которым назначенный перевозчик имеет право выгружать и принимать на борт на территории страны-партнера по соглашению пассажиров, почту и грузы, следующие из третьего государства или в него.

Режим «Открытое небо» в Нукусе будет действовать с начала сезона расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) «Лето-2019» до конца сезона «Зима-2021/2022».

Авиационным властям иностранных государств, заключивших международные договора с Узбекистаном в области воздушного сообщения, по дипломатическим каналам направлены соответствующие уведомления Госавианадзора.

В феврале прошлого года сообщалось о намерении внедрить режим «открытое небо» также в аэропортах Андижана и Навои.