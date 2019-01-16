16 января с 11:05 возобновлено движение автомобилей через перевал Камчик, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось ранее, движение автотранспорта через перевал было приостановлено 15 января в связи с угрозой схода снежных лавин. Позже пресс-служба МЧС сообщила об обильном снегопаде в районе перевала.

Работы по расчистке дороги велись силами МЧС, а также министерств внутренних дел, обороны, Государственного комитета Узбекистана по автомобильным дорогам и местного хокимията.

Пострадавших в результате снегопада нет. В пунктах общественного питания Ахангарана и Ангрена Ташкентской области и в Папском районе Наманганской области были размещены лица, не имевшие возможности продолжить движение, их обеспечили горячей едой, водой и местом для отдыха.

Компания «Узбекистон темир йуллари» организовала со стороны Ангрена дополнительный состав для перевозки пассажиров.

16 января силами МЧС, МВД и Минобороны с участием специалистов «Узгидромета» и Госкомавтодора осуществлен принудительный спуск лавины, после чего автодорога была расчищена, а движение восстановлено.