Усилена административная и уголовная ответственность за незаконный оборот валюты, следует из положений закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения».

Документ подписан президентом Узбекистана 15 января, обнародован в газете «Народное слово» и вступает в силу со дня официального опубликования.

Санкция статьи 170 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Кодекса об административной ответственности теперь включает административный арест на 15 суток или наложение штрафа в сумме 20 минимальных размеров заработной платы с конфискацией валютных ценностей.

Ранее эта же статья предусматривала санкцию только в виде штрафа от 3 до 5 МРЗП с конфискацией валютных ценностей.

Статья 177 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) изложена в новой редакции.

Незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия, наказываются штрафом от 75 до 100 МРЗП или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы до 1 года или лишением свободы до 1 года.

Ранее незаконное приобретение или сбыт валюты переходили из категории административных правонарушений в категорию уголовных преступлений в случае, если размер ценностей был значительным (от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы).

Те же действия, совершенные в значительном размере, наказываются штрафом от 100 до 300 МРЗП или ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы от 1 года до 3 лет.

Прежде наказание за эти преступления предусматривало штраф до 75 МРЗП или обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом, в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, наказываются штрафом от 300 до 500 МРЗП или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Ранее эти преступления наказывались штрафом от 75 до 200 МРЗП или обязательными общественными работами от 360 до 480 часов.

Те же действия, совершенные в особо крупном размере или организованной группой или в ее интересах наказываются лишением свободы от 5 до 7 лет.

До сего дня предусматривалось наказание в виде штрафа от 200 до 500 МРЗП или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Разработчиками изменений в КоАО и Уголовный кодекс выступили Генеральная прокуратура и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при ней.

Как мы писали ранее, авторы полагают, что усиление ответственности за незаконный оборот валюты позволит повысить эффективность профилактики валютных преступлений, увеличить размер покупки обменными пунктами у населения иностранной валюты, снизить уровень теневого сектора экономики и устранить каналы неконтролируемого оттока иностранной валюты.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями за 9 месяцев 2018 года выявил 2069 фактов незаконного оборота иностранной валюты (за этот же период 2017 года — 1656), по которым возбуждены 398 (349) уголовных дел и 1671 (1307) административных производств. У правонарушителей изъято 2,8 (3,1) млн долларов и 6,7 (8,7) млрд сумов, всего иностранной валюты в сумовом эквиваленте — 30,5 (23,3) млрд сумов.

Изучение Генпрокуратурой административных производств показало, что в 2016—2017 годах и за девять месяцев 2018 года 192 лица ежегодно от 4 до 6 раз привлекались к административной ответственности за незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей в незначительном размере.

Необходимость принятия поправок обосновывалась тем, что незаконный оборот валюты негативно отражается на реформах в стране, создает предпосылки для формирования теневой экономики, увеличения коррупционной преступности и легализации преступных доходов.